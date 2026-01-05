Raipur News: गंदे पिने के पानी से बढ़ी बीमारी… उल्टी-दस्त के 100 से ज्यादा मरीज रोज, नगर निगम अलर्ट

शहर के जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमर अस्पताल भाठागांव में रोजाना 8 से 10 मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि जिला अस्पताल में प्रतिदिन 10 से 15 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। राजा तालाब क्षेत्र से 6 से 7, मठपुरैना से 2 से 3, गुढ़ियारी से 7 से 8, हीरापुर से 6 से 7 और डॉ. आंबेडकर अस्पताल में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज उल्टी-दस्त के लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं।