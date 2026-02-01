CG News: कर्मचारी से वकील ने की बदसलूकी, मंत्री पर रिश्वत का आरोप, तहसीलदार को दी गाली

काम करने वाले कर्मचारी को घेरकर वकील उनसे बार-बार उनकी जाति पूछते रहे। उन पर पैसे लेने का आरोप लगाते रहे। उन्हें मारने की भी धमकी देते रहे। पूरी घटना के दौरान कक्ष में केवल तीन कर्मचारी थे। पूरी घटना बुधवार की बताई जा रही है। गुरुवार को किसी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद से तरह-तरह के कमेंट आने लगे हैं। दूसरी ओर घटना को लेकर पीडि़त कर्मचारी ने अब तक थाने में शिकायत नहीं की है। न ही विभागीय अधिकारियों ने किसी तरह का एक्शन लिया है। हालांकि कर्मचारियों में घटना को लेकर काफी नाराजगी है।