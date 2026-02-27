हादसे में घायलों को कैशलेस उपचार: 33 जिला कलेक्टरों के लिए खाता खुला

हादसे के बाद एक घंटे के भीतर यदि पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराने पर मृत्यु की आशंका 50 फीसदी तक कम हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रभावी रूप से लागू की गई है। इस योजना के तहत भारत में कहीं भी सड़क हादसा होने पर पीड़ित को तत्काल समीपस्थ आयुष्मान भारत (एबी-पीएम-जेएवाई) के तहत पंजीकृत अस्पतालों में उपचार होगा। इसके लिए पीड़ित और उनके परिजनों से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं लिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 1600 अस्पताल कनेक्ट किए गए। जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल कनेक्ट है।