Raipur Airport: इंडिगो की फ्लाइट लेट होने से 40 यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे, मचा हंगामा

परिजन के अंतिम संस्कार जा रहे थे यात्रीयात्रियों का कहना है कि जब कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए जयपुर जाने और टिकटें बुक कराने की विमानन प्रबंधन को जानकारी थी। इसके बाद भी फ्लाइट को जयपुर के लिए रवाना किया गया। इसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि वह परिजन के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। लेकिन, अब वह शामिल नहीं हो पाएगें। इसी तरह एक अन्य यात्री ने बताया कि कारोबारी सिलसिले में उनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। विमानन कंपनी के कारण उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।