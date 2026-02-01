CG Crime: हीरा ग्रुप के बाउंसरों ने स्पा सेंटर में चलाई गोली, इलाके में फैली सनसनी

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।बेखौफ चल रहा स्पा का गोरखधंधाशहर में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर खुल गए हैं। इनमें से कई में देहव्यापार का गोरखधंधा चल रहा है। स्पा सेंटरों का पुलिस औचक निरीक्षण नहीं करती है। कई स्पा सेंटर संचालकों ने वेलनेस सेंटर के नाम पर नगर निगम से गुमास्ता लाइसेंस भी ले रखा है। इसकी आड़ में देहव्यापार का धंधा करवा रहे हैं।