बीमार उद्योगों को संजीवनी, 5 लाख से अधिक निवेश वाली इकाइयों को मिलेगा पुनर्जीवन पैकेज

खास बात यह है कि पुन: संचालन करने वाली इकाइयों में अकुशल, कुशल और प्रबंधकीय स्तर तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इस पहल से न केवल बंद उद्योगों को नया जीवन मिलेगा, बल्कि रोजगार सृजन बढ़ेगा और प्रदेश में औद्योगिक निवेश को भी मजबूती मिलेगी। इस संबंध में उद्योग विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नियमों में यह भी शामिल है कि गलत जानकारी पाए जाने पर 12.5 प्रतिशत ब्याज सहित अनुदान राशि 30 दिनों में वापस करनी होगी।