CG News: निगम की नई लॉजिस्टिक नीति,शहर के भीतर ट्रैफिक अव्यवस्था से भी मिलेगा छुटकारा

राजधानी के गंजपारा-भैसथान क्षेत्र में स्थित गैरेज और थोक गतिविधियों के कारण रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले मार्ग पर रोजाना भीषण जाम की स्थिति बन रही है। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक हजारों लोग ट्रैफिक जाम से हलाकान रहते हैं। स्मार्ट सिटी के बीचों-बीच भारी वाहनों और गैरेज संचालन के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने गैरेज व थोक बाजारों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मांग तेज कर दी है। नई लॉजिस्टिक नीति से इस समस्या के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।