CG Crime: नशे का बेखौफ गोरखधंधा, हिस्ट्रीशीटर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक कालीबाड़ी नेहरू नगर इलाके में हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया लंबे समय से गांजा और अन्य मादक पदार्थ का गोरखधंधा चला रहा था। पिछले दिनों नरैय्या तालाब के पास अब्दुल जाफर और सुनील जगत गांजा बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हिस्ट्रीशीटर मुकेश और उसके भाई संजू का गांजा बेचने का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने कालीबाड़ी में नाले के पास एक मकान में छापा मारा। मौके से पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर मुकेश व संजू को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, अल्प्राजोलम (2400 नशे की गोलियां) बरामद हुए। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया।