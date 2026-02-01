26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime: नशे का बेखौफ गोरखधंधा, हिस्ट्रीशीटर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

CG Crime: पुलिस ने कालीबाड़ी में नाले के पास एक मकान में छापा मारा। मौके से पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर मुकेश व संजू को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, अल्प्राजोलम (2400 नशे की गोलियां) बरामद हुए। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 26, 2026

CG Crime:नशे का बेखौफ गोरखधंधा, हिस्ट्रीशीटर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

CG Crime: हत्या से लेकर गुंडागर्दी सहित शहर में 31 क्राइम कर चुका हिस्ट्रीशीटर बेखौफ होकर नशे का गोरखधंधा कर रहा था। पिछले कई दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर हिस्ट्रीशीटर और उसके भाई को धरदबोचा। आरोपियों के पास से गांजा, नशे की गोलियां और अवैध पिस्टल बरामद हुई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक कालीबाड़ी नेहरू नगर इलाके में हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया लंबे समय से गांजा और अन्य मादक पदार्थ का गोरखधंधा चला रहा था। पिछले दिनों नरैय्या तालाब के पास अब्दुल जाफर और सुनील जगत गांजा बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हिस्ट्रीशीटर मुकेश और उसके भाई संजू का गांजा बेचने का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने कालीबाड़ी में नाले के पास एक मकान में छापा मारा। मौके से पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर मुकेश व संजू को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, अल्प्राजोलम (2400 नशे की गोलियां) बरामद हुए। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया।

31 मामले हैं दर्ज

हिस्ट्रीशीटर मुकेश के खिलाफ 31 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, आर्म्स एक्ट, गुंडागर्दी, बलवा, मारपीट, अवैध शराब बिक्री तथा एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल हैं। उसके भाई संजू के खिलाफ 15 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपियों से जुड़े अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सूखे नशे के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत आगे भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 11:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: नशे का बेखौफ गोरखधंधा, हिस्ट्रीशीटर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: भगवान बचाए मधुमक्खियों से, डंक से फेफड़े व ब्रेन में सूजन से हो रही मौतें

CG News: भगवान बचाए मधुमक्खियों से, डंक से फेफड़े व ब्रेन में सूजन से हो रही मौतें
newsupdate

CG News: सदन में धान खरीदी पर हंगामा, विपक्ष के विधायक निलंबित, सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी

CG News: सदन में धान खरीदी पर हंगामा, विपक्ष के विधायक निलंबित, सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी
रायपुर

CG News: कर्मचारी से वकील ने की बदसलूकी, मंत्री पर रिश्वत का आरोप, तहसीलदार को दी गाली

CG News: कर्मचारी से वकील ने की बदसलूकी, मंत्री पर रिश्वत का आरोप, तहसीलदार को दी गाली
रायपुर

बीमार उद्योगों को संजीवनी, 5 लाख से अधिक निवेश वाली इकाइयों को मिलेगा पुनर्जीवन पैकेज

बीमार उद्योगों को संजीवनी, 5 लाख से अधिक निवेश वाली इकाइयों को मिलेगा पुनर्जीवन पैकेज
रायपुर

CG Vidhansabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, भूपेश ने फाग गीत के जरिए सरकार पर कसा तंज

Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.