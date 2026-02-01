Smart meter: स्मार्ट मीटर जागरूकता पखवाड़ा, 72 हजार उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर पर जताया विश्वास

रायपुर पहले स्थान परफीडबैक दर्ज कराने में रायपुर शहर प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। संभागवार स्तर पर चांपा डिवीजन से सर्वाधिक 3077 फीडबैक प्राप्त हुए। जोनवार आंकड़ों में पोंडीमार जोन कोरबा से 1177 फीडबैक दर्ज किए गए, जबकि वितरण केंद्रवार सकरी बिलासपुर वितरण केंद्र से सर्वाधिक 757 फीडबैक प्राप्त हुए। स्मार्ट मीटर जागरुकता पखवाड़ा ने उपभोक्ताओं को तकनीकी रूप से जागरूक किया।