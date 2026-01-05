Raipur News: सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल, रायपुर में 5 लाख विद्यार्थी एक ही समय पर करेंगे वंदे मातरम् का गायन

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन ने बताया कि रायपुर देश का पहला लोकसभा क्षेत्र होगा, जहां एक साथ एक ही समय पर 5 लाख युवा वंदे मातरम् का गायन करेंगे।