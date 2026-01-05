Raipur News: सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल, रायपुर में 5 लाख विद्यार्थी एक ही समय पर करेंगे वंदे मातरम् का गायन

सांसद बृजमोहन अग्रवाल बैठक लेते हुए (photo Breaking)
Raipur News: राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर में ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। 15 जनवरी दोपहर 12:55 बजे सुभाष स्टेडियम में करीब 5 लाख विद्यार्थी और युवा एक साथ, एक ही समय पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन करेंगे।
इस आयोजन में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 3000 से अधिक स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। आयोजन के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष आकर्षण के रूप में राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के समय हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी।
बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन ने बताया कि रायपुर देश का पहला लोकसभा क्षेत्र होगा, जहां एक साथ एक ही समय पर 5 लाख युवा वंदे मातरम् का गायन करेंगे।
उन्होंने बताया कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के स्कूल-कॉलेजों में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाए गए देशभक्ति गीतों का भी विद्यार्थियों द्वारा वाचन किया जाएगा।
बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वंदे मातरम् का यह आयोजन रायपुर के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। यह गीत आज भी विद्यार्थियों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने में पूरी तरह प्रासंगिक है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की।
