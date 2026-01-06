6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत, शव पर मिले चोट के निशान…

CG Murder Case: रायपुर के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 06, 2026

झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान शुभम राणा (करीब 25 वर्ष), निवासी देवघर, झारखंड के रूप में हुई है। शुभम रामा वर्ल्ड स्थित स्वर्णभूमि कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था और वहीं अन्य मजदूरों के साथ रह रहा था।

CG News: निर्माणाधीन मकान के पास मिला क्षत-विक्षत शव

जानकारी के अनुसार शुभम सोमवार रात करीब 11 बजे से अपने कमरे से गायब था। मंगलवार सुबह जब उसके साथ रहने वाले मजदूरों की नींद खुली, तो उन्होंने शुभम की तलाश शुरू की। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान के पास उसका क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला। यह देख साथी मजदूर घबरा गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी।

प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध

सूचना मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला पूरी तरह संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शव पर चोट के निशान मिले हैं, हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

घटना की जानकारी मिलते ही शुभम के परिजन झारखंड से रायपुर पहुंचे। परिजनों ने युवक की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था और इस तरह उसकी मौत स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

CCTV खंगाल रही पुलिस

विधानसभा थाना पुलिस का कहना है कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। साथ ही शुभम के साथ काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत, शव पर मिले चोट के निशान…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा, मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)
रायपुर

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स! बस्तर के राकेश ने साबित किया- प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा नया टूरिज्म हॉटस्पॉट, उदंती-सीतानदी में शुरू होगी वनभैंसा सफारी

CG Tourism
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत
रायपुर

सेंट्रल जेल रायपुर में बंदी ने लगाई फांसी, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर किया प्रदर्शन

बंदी ने जेल में लगाई फांसी (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.