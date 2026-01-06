CG News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत, शव पर मिले चोट के निशान…

CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान शुभम राणा (करीब 25 वर्ष), निवासी देवघर, झारखंड के रूप में हुई है। शुभम रामा वर्ल्ड स्थित स्वर्णभूमि कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था और वहीं अन्य मजदूरों के साथ रह रहा था।