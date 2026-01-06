CG News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत, शव पर मिले चोट के निशान…

झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान शुभम राणा (करीब 25 वर्ष), निवासी देवघर, झारखंड के रूप में हुई है। शुभम रामा वर्ल्ड स्थित स्वर्णभूमि कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था और वहीं अन्य मजदूरों के साथ रह रहा था।
जानकारी के अनुसार शुभम सोमवार रात करीब 11 बजे से अपने कमरे से गायब था। मंगलवार सुबह जब उसके साथ रहने वाले मजदूरों की नींद खुली, तो उन्होंने शुभम की तलाश शुरू की। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान के पास उसका क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला। यह देख साथी मजदूर घबरा गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला पूरी तरह संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शव पर चोट के निशान मिले हैं, हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
घटना की जानकारी मिलते ही शुभम के परिजन झारखंड से रायपुर पहुंचे। परिजनों ने युवक की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था और इस तरह उसकी मौत स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।
विधानसभा थाना पुलिस का कहना है कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। साथ ही शुभम के साथ काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
