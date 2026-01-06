CG News: कवासी लखमा से जेल में मिले भूपेश बघेल, बोले– ED-EOW का दुरुपयोग कर रही BJP

बेगुनाह कवासी लखमा को ED और EOW ने एक साल से जेल में रखा है, जबकि BJP नेता भी मानते हैं कि वह बेगुनाह है। भूपेश बघेल ने सवाल किया, "अगर लखमा बेगुनाह है, तो कोई कार्रवाई क्यों की गई? FIR क्यों की गई?" बघेल ने कहा, "BJP का दावा है कि उनके बेटे को छोड़ दिया गया। अगर यह मेरे ऊपर होता, तो वह जेल क्यों जाता? ED ने अभी तक कवासी लखमा के जवाब का जवाब नहीं दिया है। BJP वालों को मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करना चाहिए।"