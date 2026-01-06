6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: कवासी लखमा से जेल में मिले भूपेश बघेल, बोले– ED-EOW का दुरुपयोग कर रही BJP

CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल जेल में कवासी लखमा से मुलाकात की। उन्होंने ED-EOW की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए BJP पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 06, 2026

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (photo source- Patrika)

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने BJP और केंद्रीय एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि आज BJP के मंत्री और नेता गलती से सच बोल रहे हैं।

CG News: भूपेश बघेल ने उठाया सवाल

बेगुनाह कवासी लखमा को ED और EOW ने एक साल से जेल में रखा है, जबकि BJP नेता भी मानते हैं कि वह बेगुनाह है। भूपेश बघेल ने सवाल किया, "अगर लखमा बेगुनाह है, तो कोई कार्रवाई क्यों की गई? FIR क्यों की गई?" बघेल ने कहा, "BJP का दावा है कि उनके बेटे को छोड़ दिया गया। अगर यह मेरे ऊपर होता, तो वह जेल क्यों जाता? ED ने अभी तक कवासी लखमा के जवाब का जवाब नहीं दिया है। BJP वालों को मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करना चाहिए।"

BJP गांधी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती: भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी VB-G RAM G को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि BJP गांधीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। MNREGA का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी योजना थी जिसमें 90 प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार देती थी, लेकिन पिछले दो सालों से BJP सरकार ने एक भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है।

सावरकर की समाधि पर कोई नहीं जाता: भूपेश बघेल

CG News: भूपेश बघेल ने एक कहावत का ज़िक्र करते हुए कहा, "जितनी चाबी राम भरेंगे, खिलौना उतना ही चलेगा," और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों को कंट्रोल कर रही है। महात्मा गांधी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया भर के 88 देशों में गांधीजी की मूर्तियां लगी हैं।

क्या किसी देश में सावरकर की मूर्ति है? अगर है, तो कृपया हमें बताएं।" पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाते हैं, लेकिन कोई भी सावरकर की समाधि पर नहीं जाता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 03:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कवासी लखमा से जेल में मिले भूपेश बघेल, बोले– ED-EOW का दुरुपयोग कर रही BJP

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा, मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)
रायपुर

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स! बस्तर के राकेश ने साबित किया- प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा नया टूरिज्म हॉटस्पॉट, उदंती-सीतानदी में शुरू होगी वनभैंसा सफारी

CG Tourism
रायपुर

CG News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड के युवक की रायपुर में संदिग्ध मौत, शव पर मिले चोट के निशान…

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगी शुगर-थायराइड की दवाइयां, ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.