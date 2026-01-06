CG News: कवासी लखमा से जेल में मिले भूपेश बघेल, बोले– ED-EOW का दुरुपयोग कर रही BJP

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने BJP और केंद्रीय एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि आज BJP के मंत्री और नेता गलती से सच बोल रहे हैं।
बेगुनाह कवासी लखमा को ED और EOW ने एक साल से जेल में रखा है, जबकि BJP नेता भी मानते हैं कि वह बेगुनाह है। भूपेश बघेल ने सवाल किया, "अगर लखमा बेगुनाह है, तो कोई कार्रवाई क्यों की गई? FIR क्यों की गई?" बघेल ने कहा, "BJP का दावा है कि उनके बेटे को छोड़ दिया गया। अगर यह मेरे ऊपर होता, तो वह जेल क्यों जाता? ED ने अभी तक कवासी लखमा के जवाब का जवाब नहीं दिया है। BJP वालों को मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करना चाहिए।"
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी VB-G RAM G को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि BJP गांधीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। MNREGA का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी योजना थी जिसमें 90 प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार देती थी, लेकिन पिछले दो सालों से BJP सरकार ने एक भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है।
CG News: भूपेश बघेल ने एक कहावत का ज़िक्र करते हुए कहा, "जितनी चाबी राम भरेंगे, खिलौना उतना ही चलेगा," और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों को कंट्रोल कर रही है। महात्मा गांधी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया भर के 88 देशों में गांधीजी की मूर्तियां लगी हैं।
क्या किसी देश में सावरकर की मूर्ति है? अगर है, तो कृपया हमें बताएं।" पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाते हैं, लेकिन कोई भी सावरकर की समाधि पर नहीं जाता।
