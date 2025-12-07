7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

9 दिसंबर को बंद रहेगा बस्तर, कांग्रेस नेता की मौत पर बढ़ा विवाद, राजनीतिक हत्या का आरोप!

CG News: सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी नेता की मौत को राजनीतिक हत्या बताया है और विरोध में 9 दिसंबर को बस्तर संभाग बंद का ऐलान किया है।

less than 1 minute read
जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Dec 07, 2025

CG News: जगदलपुर और कांकेर ज़िलों के चारामा में न्यायिक हिरासत में आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत पर विवाद बढ़ गया है। सर्व आदिवासी समाज ने इसे राजनीतिक हत्या बताया है और इसके विरोध में 9 दिसंबर को बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है।

CG News: आदिवासी नेता की मौत संदिग्ध: समाज

संगठन के डिविज़नल प्रेसिडेंट प्रकाश ठाकुर का कहना है कि जीवन ठाकुर की मौत पर शक पैदा होता है। उनका आरोप है कि ठाकुर की जेल में एक राजनीतिक साज़िश के तहत हत्या की गई। उनके परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, जीवन ठाकुर के खिलाफ़ एक FIR दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका वन अधिकार सर्टिफिकेट नकली था, जो बहुत संदिग्ध लगता है।

समुदाय ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ज़मीन का पट्टा अवैध था, तो उसे रद्द करने के लिए सही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? सीधे FIR कैसे दर्ज की गई? क्या FIR दर्ज करने वाले अधिकारी को वन अधिकार अधिनियम की जानकारी थी? समुदाय ने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। इसके अलावा, समुदाय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इस मामले में दूसरे आरोपियों को ज़मानत मिल गई, लेकिन बीमार होने के बावजूद जीवन ठाकुर को ज़मानत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए।

समाज कर रहे सवाल

CG News: एक और बड़ा सवाल यह है कि जीवन ठाकुर को उनके परिवार को बताए बिना चरमा से रायपुर जेल कैसे और किसके आदेश पर शिफ्ट किया गया? उन्हें 2 दिसंबर को रायपुर जेल भेजा गया और 4 दिसंबर की सुबह मेकाहारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। समुदाय का कहना है कि यह पूरी घटना संदिग्ध है और कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं।

Updated on:

07 Dec 2025 11:27 am

Published on:

07 Dec 2025 09:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / 9 दिसंबर को बंद रहेगा बस्तर, कांग्रेस नेता की मौत पर बढ़ा विवाद, राजनीतिक हत्या का आरोप!

