रायपुर से जगदलपुर जा रहा हाइवा दुकान में घुसा, चालक केबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और नगर सेना की एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के मुताबिक हाइवा रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में चालक को झपकी आ जाने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सड़क किनारे स्थित दुकान से जा टकराया। हादसे के बाद चालक वाहन के केबिन में फंस गया और बाहर निकलना मुश्किल हो गया।