15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

रायपुर से जगदलपुर जा रहा हाइवा दुकान में घुसा, चालक केबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल

NH 30 Road Accident: NH-30 पर तेज रफ्तार हाइवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। हादसे में चालक केबिन में फंस गया, जिसे एसडीआरएफ टीम ने कटर मशीन से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 15, 2026

तेज रफ्तार हाइवा (photo source- Patrika)

तेज रफ्तार हाइवा (photo source- Patrika)

NH 30 Road Accident: शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बस्तर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रहा एक हाइवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का चालक केबिन में ही बुरी तरह फंस गया।

जानें कैसे हुआ हादसा?

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और नगर सेना की एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के मुताबिक हाइवा रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में चालक को झपकी आ जाने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सड़क किनारे स्थित दुकान से जा टकराया। हादसे के बाद चालक वाहन के केबिन में फंस गया और बाहर निकलना मुश्किल हो गया।

NH 30 Road Accident: केबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला

रेस्क्यू के लिए पहुंची नगर सेना की एसडीआरएफ टीम ने कटर मशीन की मदद से केबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक सुंदर माझी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 11:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / रायपुर से जगदलपुर जा रहा हाइवा दुकान में घुसा, चालक केबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bastar Heritage Marathon: 22 मार्च को प्रदेश का पहला फुल मैराथन, योग-जुम्बा के साथ तैयारियां तेज

छत्तीसगढ़ का पहला फुल मैराथन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Gas cylinder Booking Rule: गैस सिलेंडर बुकिंग पर नया नियम लागू, उज्जवला लाभार्थियों को हो सकती है परेशानी

ग्रामीण-शहरी गैस बुकिंग नियम बदले (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Fake High Court e-challan: फर्जी ई-चालान से लोगों को डरा रहे साइबर ठग, पैसे ऐंठने का नया तरीका

साइबर ठगों का नया पैतरा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सल नेटवर्क पर बड़ा वार, खात्मे की डेडलाइन से पहले डीजीपी बोले- अब भी थोड़ा वक्त बचा है, वापस आ जाएं

नक्सलियों को तगड़ा झटका (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: 100 करोड़ में बनेगा महादेव घाट बैराज, साय सरकार ने दी बड़ी सौगात

CG News, Mahadev Bairaj
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.