Child Kidnapping Rumor: बच्चा चोरी की आशंका पर गांव में बवाल, संदिग्धों ने खुद को कमरे में किया बंद

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की और स्थिति को संभाला। इसके साथ ही घर के अंदर मौजूद लोगों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली गई। पुलिस के अनुसार, दो बच्चों को फिलहाल कब्जे में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला वास्तव में बच्चा चोरी से जुड़ा है या नहीं। पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।