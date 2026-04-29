29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Child Kidnapping Rumor: बच्चा चोरी की आशंका पर गांव में बवाल, संदिग्धों ने खुद को कमरे में किया बंद

Child Kidnapping Rumor: बच्चा चोरी की आशंका से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। भीड़ ने फेरी वालों को घेर लिया, संदिग्धों ने खुद को कमरे में बंद किया।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 29, 2026

बच्चा चोरी की आशंका (photo source- Patrika)

बच्चा चोरी की आशंका (photo source- Patrika)

Child Kidnapping Rumor: लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 10 बजे उस समय भारी तनाव और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब बच्चा चोरी की आशंका को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और संदिग्धों को घेर लिया।

दरअसल लगभग 10 से 12 लोग गांव में प्लास्टिक की बाल्टी और अन्य सामान बेचने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं और बच्चा चोरी की आशंका हुई। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंच गए। ग्रमीाणों का कहना है कि इन लोगों के दो बच्चों को अपने कब्जे में रखा हुआ था, जिन्हे ग्रामीणों ने उनके कब्जे से छुड़ाया है।

Child Kidnapping Rumor: टीआई ने कहा चल रही मामले की जांच

लोहांडीगुड़ा टीआई ने पत्रिका से बात करते हुए कहा कि लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की बात कही। फिलहाल संदिग्धों को अपनी हिरासत में लेकर गहन जांच की जाएगी। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। फिलहाल बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है और ग्रामीणों से चर्चा की जा रही है। मामले को देखते हुए अभी संदिग्धों से पूछताद की जा रही है।

संदिग्धों ने किया खुद बंद

संदेह गहराने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने संदिग्धों के घर को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान संदिग्धों ने स्थिति बिगड़ती देख खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। इससे तनाव और बढ़ गया और मौके पर भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों को बंधक बनाया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसी आशंका के चलते गांव में देर रात तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

Child Kidnapping Rumor: पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को किया नियंत्रित

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की और स्थिति को संभाला। इसके साथ ही घर के अंदर मौजूद लोगों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली गई। पुलिस के अनुसार, दो बच्चों को फिलहाल कब्जे में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला वास्तव में बच्चा चोरी से जुड़ा है या नहीं। पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Child Kidnapping Rumor: बच्चा चोरी की आशंका पर गांव में बवाल, संदिग्धों ने खुद को कमरे में किया बंद

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Fertilizer Scam: बस्तर में यूरिया घोटाला! 100 टन खाद दूसरे जिले भेजी, दुकान सील

बस्तर में यूरिया घोटाला (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Parrot Smuggling Case: वन विभाग की टीम पर हमला, तोतों की तस्करी मामले में कई आरोपियों पर FIR

वन विभाग की टीम पर हमला (photo source- Patrika)
जगदलपुर

1 मई से अवैध नल कनेक्शन पर 14,200 रुपए जुर्माना, नगर निगम की सख्त कार्रवाई

अवैध नल कनेक्शन पर जुर्माना (photo source- Patrika)
जगदलपुर

खामोश हुई गोलियां, गूंज रहा निर्माण का शोर… बंदूक छोड़ ईंट-गारा से सपने गढ़ रहे पूर्व नक्सली

हथियार छोड़ थामीं ईंटें (photo source- Patrika)
Patrika Special News

स्वाद ने दिलाई पहचान! बस्तर का काजू अब देश-विदेश तक पहुंचा, बढ़ती मांग से किसानों को फायदा

बस्तर में फल-फूल रहा काजू व्यापार (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.