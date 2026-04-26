26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

खामोश हुई गोलियां, गूंज रहा निर्माण का शोर… बंदूक छोड़ ईंट-गारा से सपने गढ़ रहे पूर्व नक्सली

Surrender Naxal Story: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आत्मसमर्पित नक्सली अब हथियार छोड़कर राजमिस्त्री, आधुनिक खेती और कंप्यूटर जैसे कौशल सीख रहे हैं।

3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 26, 2026

हथियार छोड़ थामीं ईंटें (photo source- Patrika)

हथियार छोड़ थामीं ईंटें (photo source- Patrika)

Surrender Naxal Story: बस्तर के घने जंगलों से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आ रही है, जो सिर्फ बदलाव की नहीं, बल्कि उम्मीद, पुनर्निर्माण और नई शुरुआत की मिसाल बन रही है। कभी जिन हाथों में बंदूकें थीं और जो बारूद से घर-आंगन उजाड़ने के लिए जाने जाते थे, आज वही हाथ ईंट और मिट्टी से भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों के जीवन में आया यह बदलाव पूरे क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत बन चुका है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Eco Friendly Homes: अमेरिका-जापान भी रह गए पीछे, इको-फ्रेंडली घर बनाने में भारत नंबर 1, दुनिया भर में बदल रहे तरीके

इको-फ्रेंडली घर बनाने में भारत नंबर 1
Patrika Special News

जुआ खेलते-खेलते परिवार बर्बाद! रौंगटे खड़े कर देगी डोपामिन लूप की ये सच्ची कहानी

Gambling addiction trapped
Patrika Special News

भिलाई में बेटियों की घटती संख्या डराने लगी, हर साल 600-1200 कम जन्म, 6 साल के आंकड़े चौंकाने वाले

भिलाई में घटती कन्या जन्म दर ने बढ़ाई चिंता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Women Safety India: कोलकाता बेहतर, पश्चिम बंगाल पीछे, यूपी-महाराष्ट्र टॉप पर

Women Safety India
Patrika Special News

Solar Power: ‘धुआं खत्म’ सौर ऊर्जा से मिलेगी सस्ती बिजली, दुनिया भर में बढ़ी सौर किंग बनने की होड़

सौर ऊर्जा
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.