Eco Friendly Homes: अमेरिका-जापान भी रह गए पीछे, इको-फ्रेंडली घर बनाने में भारत नंबर 1, दुनिया भर में बदल रहे तरीके

Eco friendly homes: दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से जूझ रही है। ऐसे में घर बनाने और रहने को लेकर भारतीयों की सोच तेजी से बदल रही है। दुनिया के कई विकसित देश अब भी पुरानी सोच और पुराने तरीकों पर टिके हुए हैं। आधे से ज्यादा भारतीय साफ कह चुके हैं कि उनके लिए ईको- फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल घर पहली पसंद हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत सिर्फ आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे चलना चाहता है। इस मामले में चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी भारत से काफी पीछे नजर आ रहे हैं।