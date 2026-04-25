Solar Power: ‘धुआं खत्म’ सौर ऊर्जा से मिलेगी सस्ती बिजली, दुनिया भर में बढ़ी सौर किंग बनने की होड़

Solar Power: सौर ऊर्जा को लेकर दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार ,साल 2025 में सोलर पावर प्रोडक्शन ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन अब भी दुनिया का सबसे बड़ा 'सोलर किंग' बना हुआ है, लेकिन भारत भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बिजली की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंता के बीच दुनिया की बड़ी ताकतें कोयले से दूरी बनाकर सूरज की ताकत पर भरोसा जता रही हैं। किस तरह एक छोटी सी सोलर प्लेट अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ताकत का नया हथियार बन रही है, आइए जानते हैं।