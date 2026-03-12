12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

नक्सल नेटवर्क पर बड़ा वार, खात्मे की डेडलाइन से पहले डीजीपी बोले- अब भी थोड़ा वक्त बचा है, वापस आ जाएं

CG Naxal News: बस्तर में 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता दिलाई है। नक्सली अपने साथ 3.61 करोड़ रुपए नकद और 1 किलो सोना भी लाए।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 12, 2026

नक्सलियों को तगड़ा झटका (photo source- Patrika)

नक्सलियों को तगड़ा झटका (photo source- Patrika)

CG Naxal News: लालबाग स्थित शौर्य भवन में 108 नक्सलियों बुधवार को सरेंडर कर दिया। यह सरेंडर इसलिए ऐतिहासिक बन गया क्योंकि दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सभी नक्सली अपने साथ 3 करोड़ 61 लाख कैश और 1 किलो सोना लाए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना हैवी कैश नक्सलियों से मिला है।

अब बस्तर पुलिस सरेंडर नक्सलियों से पूछताछ करने की तैयारी में है कि उन्हें इतना कैश आखिर किस सोर्स से मिला। डीजीपी अरुण देव गौतम ने भी कहा कि अभी आगे इस पर जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरेंडर नक्सलियों से यह भी पूछा जाएगा कि बस्तर में कहां-कहां पर आईईडी दबी है।

जो नहीं लौट रहे उन्हें कर देंगे न्यूट्रीलाइज

डीजीपी अरुण देव गौतम ने डेडलाइन से 20 दिन पहले बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जितने भी नक्सली बचे हुए हैं उनके इनपुट हमारे पास आ रहे हैं। जो नहीं लौट रहे हैं। उन्हें न्यूट्रीलाइज करने की भी हमारी तैयारी है। डीजीजी के इस बयान के साफ मायने हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में ऑपरेशन भी तेज हो सकते हैं कि क्योंकि अब 31 मार्च ज्यादा दूर नहीं है।

CG Naxal News: पत्रिका के अभियान के बाद सरकार का पूरा फोकस आईईडी मुक्त बस्तर पर

पत्रिका ने बीते दिनों बस्तर में दबे आईईडी के खतरे पर एक अभियान चलाया था। इसके बाद सरकार का पूरा फोकस अब बस्तर को आईईडी मुक्त बनाने पर है। हमने सवाल उठाया था कि आखिर सरेंडर नक्सलियों से आईईडी के इनपुट्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। अब इसी सवाल का जवाब डीजीपी ने देते हुए कहा कि सरेंडर नक्सलियों से इनपुट्स लेकर बस्तर को आईईडी मुक्त बनाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नक्सल नेटवर्क पर बड़ा वार, खात्मे की डेडलाइन से पहले डीजीपी बोले- अब भी थोड़ा वक्त बचा है, वापस आ जाएं

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 100 करोड़ में बनेगा महादेव घाट बैराज, साय सरकार ने दी बड़ी सौगात

CG News, Mahadev Bairaj
जगदलपुर

CG Opium Farming: दुर्ग, बलरामपुर के बाद अब क्या बस्तर में? अफीम की तरह होती रही है गांजा की खेती

CG Opium farming
जगदलपुर

मलेरिया को हल्के में न लें... बुखार के साथ दस्त भी हो सकता है खतरे का संकेत

जगदलपुर

BPL Card Holders: 1.94 लाख BPL परिवारों को बड़ा झटका, फोर्टिफाइड चावल वितरण पर प्रतिबंध

फोर्टिफाइड चावल वितरण पर रोक (photo source- Patrika)
जगदलपुर

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला! 15 मार्च को जगदलपुर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल

स्पेशल ट्रेन का ऐलान (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.