नक्सल नेटवर्क पर बड़ा वार, खात्मे की डेडलाइन से पहले डीजीपी बोले- अब भी थोड़ा वक्त बचा है, वापस आ जाएं

डीजीपी अरुण देव गौतम ने डेडलाइन से 20 दिन पहले बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जितने भी नक्सली बचे हुए हैं उनके इनपुट हमारे पास आ रहे हैं। जो नहीं लौट रहे हैं। उन्हें न्यूट्रीलाइज करने की भी हमारी तैयारी है। डीजीजी के इस बयान के साफ मायने हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में ऑपरेशन भी तेज हो सकते हैं कि क्योंकि अब 31 मार्च ज्यादा दूर नहीं है।