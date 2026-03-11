CG Opium Farming: दुर्ग, बलरामपुर के बाद अब क्या बस्तर में? अफीम की तरह होती रही है गांजा की खेती

CG Opium Farming: छत्तीसगढ़ के दुर्ग व बलरामपुर जिले में हाल ही में सामने आए अफीम की अवैध खेती के मामले के बाद अब बस्तर संभाग के दूरस्थ इलाकों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। करीब 15 साल पहले बीजापुर जिले में गोदावरी नदी के किनारे लगभग 10 एकड़ भूमि में गांजा की अवैध खेती पकड़ी गई थी। उस समय पुलिस की कार्रवाई ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। सूत्रों के अनुसार उस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम बीजापुर के तारलागुड़ा और भद्रकाली क्षेत्र में पहुंची थी। जंगल और नदी किनारे स्थित खेतों में बड़े पैमाने पर गांजा के पौधे लगाए गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरी फसल को नष्ट कर दिया था।