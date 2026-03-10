यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला! 15 मार्च को जगदलपुर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में 3 थर्ड एसी, 6 स्लीपर, 5 जनरल कोच और 2 सेकेंड क्लास लगेज कम दिव्यांगजन कोच लगाए जाएंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के. पवन कुमार के अनुसार बस्तर क्षेत्र में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, ताकि लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिल सके और अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों से इस सेवा का लाभ उठाने की अपील भी की गई है।