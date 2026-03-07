Naxal Surrender: 31 मार्च की डेडलाइन से पहले बड़ा सरेंडर… हैदराबाद में 130 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, भारी मात्रा में हथियार भी सौंपे

Naxal Surrender: देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार की तय समयसीमा अब नजदीक आती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिशा में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। एक ओर जहां कई इलाकों में मुठभेड़ों में नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं।