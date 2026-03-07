7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Leopard Attack: तेंदुए का आतंक… गांव में घुसकर तीन लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों ने टंगिया लेकर खदेड़ा

Leopard Attack: बस्तर के बास्तानार क्षेत्र में तड़के सुबह गांव में घुसे तेंदुए ने तीन ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 07, 2026

बास्तानार में तेंदुए का हमला (photo source- Patrika)

बास्तानार में तेंदुए का हमला (photo source- Patrika)

Leopard Attack: बस्तर वन मंडल के बास्तानार क्षेत्र में होली पर्व की तैयारियों के बीच तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तडक़े सुबह गांव में घुसे तेंदुए ने तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के गांवों में भय का माहौल बन गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश ठाकुर से मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए के हमले में 70 वर्षीय मोटली, 45 वर्षीय रामलाल पटेल और 30 वर्षीय हड़मे घायल हो गए हैं जिन्हें किलेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Leopard Attack: अतिरिक्त मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया

ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच गांव में घुस आया और अचानक लोगों पर हमला करने लगा। घायल हड़मे ने बताया कि वह अपने बच्चों को सुला रही थी, तभी तेंदुए ने उसका हाथ पकडक़र खींचना शुरू कर दिया। उसकी चीख-पुकार सुनकर उसका पति मौके पर पहुंचा और टंगिया लेकर तेंदुए को खदेड़ दिया, जिससे उसकी जान बच सकी। वन विभाग की ओर से घायलों को तत्काल राहत के रूप में पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है तथा शासन से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है।

घटना के बाद बास्तानार, सुक्को पारा, डंका पारा, इरपा और काकलूर जैसे अंदरूनी गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकडऩे की मांग भी की है। सूचना मिलने पर चित्रकोट वन परिक्षेत्र के रेंजर प्रकाश ठाकुर के मार्गदर्शन में डिप्टी रेंजर रामदास बघेल मौके पर पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उन्हें सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने ग्राम प्रमुखों और कोटवारों के साथ बैठक कर ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की अपील की।

Leopard Attack: विभाग ने महुआ बीनने वालों को दी सलाह

वन विभाग ने महुआ बीनने जंगल जाने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने और 10-12 लोगों के समूह में जंगल जाने की सलाह दी है। वहीं तडक़े और रात में अकेले बाहर न निकलें सहित बच्चों को घर से दूर न जाने देने व तेंदुआ दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 09:47 am

Published on:

07 Mar 2026 09:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Leopard Attack: तेंदुए का आतंक… गांव में घुसकर तीन लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों ने टंगिया लेकर खदेड़ा

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गर्मी बढ़ते ही चार दिनों में 13 जगह लगी आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाओं में इजाफा! चार दिनों में 13 जगह लगी आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना(photo-patrika)
जगदलपुर

CG Workers Strike: नगरनार स्टील प्लांट में काम ठप, मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा

स्टील प्लांट में मजदूरों की हड़ताल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

कलेक्टर को मारने नहीं.. सबक सिखाने किया था अपहरण, 14 साल बाद पूर्व नक्सली का सनसनीखेज खुलासा

cg naxal news
जगदलपुर

Ration scam: बस्तर में 2.62 करोड़ का राशन घोटाला! 20 के खिलाफ हुई कार्रवाई, 6 दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित

Ration scam
जगदलपुर

सिर्फ एक केंद्र नहीं, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी पर उठा सवाल...

सिर्फ एक केंद्र नहीं, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी पर उठा सवाल- ये जर्जर आंगनबाड़ी है या बच्चों पर खतरा...(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.