Leopard Attack: तेंदुए का आतंक… गांव में घुसकर तीन लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों ने टंगिया लेकर खदेड़ा

ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच गांव में घुस आया और अचानक लोगों पर हमला करने लगा। घायल हड़मे ने बताया कि वह अपने बच्चों को सुला रही थी, तभी तेंदुए ने उसका हाथ पकडक़र खींचना शुरू कर दिया। उसकी चीख-पुकार सुनकर उसका पति मौके पर पहुंचा और टंगिया लेकर तेंदुए को खदेड़ दिया, जिससे उसकी जान बच सकी। वन विभाग की ओर से घायलों को तत्काल राहत के रूप में पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है तथा शासन से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है।