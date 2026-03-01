200 करोड़ की हशीश फैक्ट्री का भंडाफोड़, केरल का मास्टरमाइंड एलन जयराज समेत 7 गिरफ्तार, ऐसे खुला राज

CG Crime News: कोरापुट जिले में बीते दिनों करीब दो सौ करोड़ की हशीश व पांच करोड़ का गांजा पकड़ाया था। छापामारी की सुराग मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इधर पुलिस ने टीम बनाकर इन आरोपियों की पतासाजी की। लगातार जारी अभियान में पुलिस सफल रही व इस मादक तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते टीम को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से संचालित इस अवैध कारोबार में शामिल मुख्य मास्टरमाइंड समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीआईजी कनवर विशाल सिंह ने दी। इस अवसर पर एसपी रोहित वर्मा भी उपस्थित थे।