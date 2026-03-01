सरकारी राशन दुकानों में बड़ी गड़बड़ी! हॉस्टल तक नहीं पहुंचा चावल, SDM ने किया 6 को दुकानदार सस्पेंड

PDS Action: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी पर खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए छह राशन दुकानदारों को निलंबित कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों और जांच में शॉर्टेज की पुष्टि के बाद यह कदम उठाया गया। कार्रवाई से राशन दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।