Krishak Unnati Yojana: बस्तर में होली का रंग होगा और गाढ़ा, सरकार देगी 205.95 करोड़ रुपए की सौगात

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा होंगे, जबकि अध्यक्षता करेंगे बस्तर सांसद महेश कश्यप। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण देव, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, जगदलपुर महापौर संजय पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के अनुसार इस राशि का वितरण सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। मोटा धान के लिए किसानों को 731 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।