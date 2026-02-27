CG News: जंगल सफारी से सरकारी निवास तक, गृह मंत्री ने पूर्व नक्सलियों के साथ किया भोजन

इस पहल को सरकार की पुनर्वास नीति के संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। जंगल सफारी भ्रमण के बाद गृह मंत्री ने सभी को अपने सरकारी निवास पर आमंत्रित कर साथ भोजन किया। यहां उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अलग-अलग बातचीत कर उनके वर्तमान जीवन, रोजगार, जरूरतों और पुनर्वास की प्रगति की जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार, आत्मसमर्पण कर चुके लोग अब सामान्य जीवन में खुद को पहले से अधिक सुरक्षित और स्थिर महसूस कर रहे हैं।