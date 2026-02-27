27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: जंगल सफारी से सरकारी निवास तक, गृह मंत्री ने पूर्व नक्सलियों के साथ किया भोजन

CG News: गृह मंत्री ने पूर्व नक्सलियों को रायपुर स्थित नंदन वन जंगल सफारी का भ्रमण कराया और अपने निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित कर उनसे संवाद किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 27, 2026

जंगल सफारी से सरकारी निवास तक (photo source- Patrika)

जंगल सफारी से सरकारी निवास तक (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति को व्यवहारिक रूप देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक सराहनीय पहल की। आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके पूर्व नक्सलियों को राजधानी रायपुर स्थित नंदन वन जंगल सफारी का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्होंने सभी से खुलकर संवाद किया और उनके अनुभवों को ध्यान से सुना।

CG News: गृह मंत्री ने सभी के साथ किया भोजन

इस पहल को सरकार की पुनर्वास नीति के संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। जंगल सफारी भ्रमण के बाद गृह मंत्री ने सभी को अपने सरकारी निवास पर आमंत्रित कर साथ भोजन किया। यहां उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अलग-अलग बातचीत कर उनके वर्तमान जीवन, रोजगार, जरूरतों और पुनर्वास की प्रगति की जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार, आत्मसमर्पण कर चुके लोग अब सामान्य जीवन में खुद को पहले से अधिक सुरक्षित और स्थिर महसूस कर रहे हैं।

करीब से जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

CG News: उन्होंने सरकार के सहयोग और पुनर्वास प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के तहत आज सुबह 11 बजे ये सभी छत्तीसगढ़ विधानसभा भी जाएंगे, जहां वे विधानसभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझेंगे। इसे मुख्यधारा से जुड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों को करीब से जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: जंगल सफारी से सरकारी निवास तक, गृह मंत्री ने पूर्व नक्सलियों के साथ किया भोजन

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: जगदलपुर में बुजुर्गों को मिलेगा अपना सियान सदन, 12 लाख की लागत से बनेगी पुलिया भी

बुजुर्गों के लिए बनेगा सियान सदन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Tourism: बस्तर की बदलती तस्वीर.. धुरवा डेरा होमस्टे ने बनाई अंतरराष्ट्रीय पहचान, पर्यटन विशेषज्ञ किर्सी पहुंचीं धुड़मारास

cg tourism, chhattisgarh news
जगदलपुर

BJP Leader Passes Away: बीजेपी नेत्री का आकस्मिक निधन, BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जताया गहरा दुःख

Sandhya Tandia Passes Away (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Tourism: कुम्हड़ाकोट में प्रकृति-संस्कृति का संगम, 1700 मीटर लंबा नेचर ट्रेल बना आकर्षण

कुम्हड़ाकोट में प्रकृति-संस्कृति का संगम (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में पिछड़ा बस्तर, जिले के 44,612 किसान नहीं बेच पाए उपज

लक्ष्य से पिछड़ा बस्तर (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.