BJP Leader Passes Away: बीजेपी नेत्री का आकस्मिक निधन, BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जताया गहरा दुःख

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि माता संतोषी वार्ड, जगदलपुर निवासी संध्या टांडिया का इस तरह अचानक चले जाना पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति उनका समर्पण, सेवाभाव और सहज व्यक्तित्व हमेशा याद रखा जाएगा।