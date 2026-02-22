CG Accident News: टिप्पर और ट्रक की भिड़ंत के बाद मचा हड़कंप, ट्रक चालक की मौत, कई घायल

CG Accident News: बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग बीजापुर से कैटरिंग का काम पूरा कर वापस लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। मृतक के शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।