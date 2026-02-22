Bastar Voter List: बस्तर में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 51,301 मतदाताओं के नाम कटे

Bastar Voter List: समूचे छत्तीसगढ़ के साथ ही बस्तर जिले के तीन विधानसभा के लिए 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया 21 फरवरी को पूरी कर ली गई। तय कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने फाइनल लिस्ट जारी की। कलेक्टर आकाश छिकारा ने फाइनल लिस्ट कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों को सौंपी। एसआईआर के बाद बस्तर जिले में आने वाले जगदलपुर, बस्तर और चित्रकोट विधानसभा में 51 हजार 301 कट गए हैं।