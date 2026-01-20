Raipur News: एसआईआर बना सिरदर्द, सॉफ्टवेयर में समस्या, रायपुर के 4,22 लाख मतदाता के नाम अटके

निर्वाचन से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में 6 से अधिक बच्चे वाले पिता की संख्या 31,716, सेम नाम वाले पिता 351,899, पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर वाले 65,325, पिता और बच्चे में 50 साल के उम्र का अंतर वाले 13,102 और दादा और पोते के उम्र में अंतर वाले 13,020 मतदाता है। सॉफ्टवेयर ने कुल 4,22,427 मतदाताओं की 4,75,062 त्रुटि पाई है, जिसमें कई डबल त्रुटियां है। वहीं जिले में कुल 18,925,23 मतदाता हैं, इनमें कुछ की मृत्यु हो चुकी, कुछ शिफ्ट हुए, डुप्लीकेट समेत कुछ अन्य की जानकारी नहीें है। ऐसे करीब 4 लाख 94 हजार 485 से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं।