धान खरीदी केंद्र में हेराफेरी का आरोप, बोरियों में पानी डालते पकड़े गए कर्मचारी, जांच शुरू

बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने खरीदी केंद्र में कर्मचारियों को धान की बोरियों में पानी डालते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि धान का वजन बढ़ाने के लिए बोरियों में पानी डाला जा रहा था। इससे न केवल किसानों को नुकसान हो सकता है, बल्कि शासन को भी आर्थिक हानि होने की आशंका है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया है।