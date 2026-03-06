PM सूर्यघर योजना से रोशन हो रहे गांव के घर, सोलर रूफटॉप से बिजली बिल में मिली बड़ी राहत…

PM Surya Ghar Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्र और राज्य सरकार की पहल से अब आम लोगों के घर भी सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप चल रही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे लोगों को बिजली बिल से राहत मिलने के साथ-साथ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिल रहा है।