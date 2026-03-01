CG Chakubaji: पहले रास्ता रोका… फिर युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, हत्या से इलाके में दहशत

बताया जा रहा है कि भाटापारा में चाकूबाजी की घटनाएं पिछले कुछ महीनों से लगातार सामने आ रही हैं। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका, इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन वारदातों के पीछे नशे की बढ़ती लत एक बड़ा कारण बन रही है। कम उम्र के युवक नशे के आदी हो रहे हैं और खासकर सुलोशन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।