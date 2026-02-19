19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

जगदलपुर

Road Accident: तेज रफ्तार का कहर… सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, वाहन चालक फरार

Road Accident: दो अलग-अलग सड़क हादसों में 18 वर्षीय युवक और एक अज्ञात बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दोनों मामलों में वाहन चालक फरार हैं, पुलिस जांच में जुटी है।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 19, 2026

सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत (photo source- Patrika)

सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत (photo source- Patrika)

Road Accident: जगदलपुर में बुधवार रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक अनजान बुज़ुर्ग महिला और एक 18 साल के लड़के की मौत हो गई। पहला हादसा परपा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 30 पर हुआ, जबकि दूसरा बोधघाट थाना इलाके में नकटी सेमरा के पास हुआ। दोनों ही मामलों में, हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

Road Accident: सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे…

परपा पुलिस के अनुसार, डिमरापाल से आगे मारेंगा चौक आकाशवाणी के पास रात में सूचना मिली कि एक तेज रफ्तार वाहन ने करीब 50 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला मृत अवस्था में मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ में वाहन के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई।

महिला के पास पहचान से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेकाज भेज दिया गया है। उसकी पहचान के लिए फोटो सभी थाना और चौकियों में प्रसारित की गई है तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा को लेकर फिर बढ़ी चिंता

Road Accident: दूसरी घटना नकटी सेमरा के पास हुई। बोधघाट पुलिस के मुताबिक, सेमरा का रहने वाला भावेश चंद्र (18) आड़ावाल में एक मोबाइल दुकान पर काम करता था। देर रात काम से घर लौटते समय नगरनार की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार टिपर ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेकाज भेजा। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। दोनों हादसों में फरार ड्राइवरों की तलाश जारी है। शहर में लगातार बढ़ रहे तेज रफ्तार हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

