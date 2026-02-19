Road Accident: तेज रफ्तार का कहर… सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, वाहन चालक फरार

Road Accident: जगदलपुर में बुधवार रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक अनजान बुज़ुर्ग महिला और एक 18 साल के लड़के की मौत हो गई। पहला हादसा परपा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 30 पर हुआ, जबकि दूसरा बोधघाट थाना इलाके में नकटी सेमरा के पास हुआ। दोनों ही मामलों में, हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।