जगदलपुर

CG News: खाना खाने के बाद बेहोश हुई छात्रा, उपचार के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

CG News: दीप्ति कान्वेंट स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा मिनाती मुरमू की इलाज के दौरान मौत। खाना खाने के बाद बेहोशी की वजह अब भी अज्ञात। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 18, 2025

खाना खाने के बाद बेहोश हुई छात्रा (photo source- Patrika)

खाना खाने के बाद बेहोश हुई छात्रा (photo source- Patrika)

CG News: दीप्ति कान्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा मिनाती मुरमू की उपचार के दौरान सोमवार सुबह मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए मेकाज भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

कोतवाली थाना प्रभारी के अनुसार, धरमपुरा नंबर-1 महावीर नगर निवासी जोगा मुरमू की बेटी मिनाती मुरमू की तबीयत 15 नवंबर की शाम अचानक बिगड़ गई थी। (Chhattisgarh student death) परिजनों ने उसे महारानी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद दवाई देकर उसे घर भेज दिया गया।

CG News: अगले दिन 16 नवंबर को दोबारा भोजन करने के बाद छात्रा पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। परिजन तत्काल उसे महारानी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ 17 नवंबर की सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। (Minati Murmu death case) छात्रा की मौत से परिवार और परिचितों में गहरा शोक है।

Updated on:

18 Nov 2025 01:44 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: खाना खाने के बाद बेहोश हुई छात्रा, उपचार के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

