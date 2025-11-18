CG News: खाना खाने के बाद बेहोश हुई छात्रा, उपचार के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

CG News: अगले दिन 16 नवंबर को दोबारा भोजन करने के बाद छात्रा पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। परिजन तत्काल उसे महारानी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ 17 नवंबर की सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। (Minati Murmu death case) छात्रा की मौत से परिवार और परिचितों में गहरा शोक है।