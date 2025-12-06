CG News: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रहा ‘बिहान’, सालाना 5 लाख से अधिक की हो रही आमदनी

CG News: जिले के दुरस्थ विकासखण्ड बड़ेराजपुर मुख्यालय से 15 किमी की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत छोटेराजपुर के पवित्रा स्व-सहायता समूह से जुड़ी प्रमिला का परिवार पहले मुख्य रूप से मजदूरी तथा कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर थीं। समूह से जुडऩे के बाद उन्होंने रॉट आयरन से 80 प्रकार की विभिन्न कलाकृतियां तैयार करनी शुरू कीं और अब वे बदलाव का आधार हैं।