शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

जगदलपुर

बस्तर ओलंपिक 11-13 दिसंबर तक, 7 जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, सरेंडर नक्सली भी दिखाएंगे दम

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक 11–13 दिसंबर तक जगदलपुर में होगा। 7 जिलों के खिलाड़ी और सरेंडर नक्सली 'नुआ बाट' टीम के साथ हिस्सा लेंगे। समापन में अमित शाह के आने की संभावना।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 03, 2025

बस्तर ओलंपिक का आयोजन (photo source- Patrika)

बस्तर ओलंपिक का आयोजन (photo source- Patrika)

Bastar Olympics 2025: छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीज़न में होने वाला बस्तर ओलंपिक इस साल और भी बड़ा और खास होने वाला है। बस्तर डिवीज़न के सभी सात ज़िलों – कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव – के सैकड़ों एथलीट इस इवेंट में हिस्सा लेंगे, जो 11 से 13 दिसंबर तक जगदलपुर में होगा। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं।

Bastar Olympics 2025: 'नुआ बाट' टीम बनेगी आयोजन का केंद्रबिंदु

इस साल का बस्तर ओलंपिक अनोखा है, जिसमें सरेंडर कर चुके नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। इनकी संख्या 600 से ज़्यादा होने की उम्मीद है। ये एथलीट दौड़, कबड्डी और दूसरे खेलों में हिस्सा लेंगे। उनकी टीम का नाम "नुआ बात" रखा गया है। बस्तर के IG सुंदरराज पी. के मुताबिक, इन एथलीटों के हिस्सा लेने से उनका हौसला बढ़ेगा और उन्हें समाज से जुड़ने का एक नया मौका मिलेगा।

ब्लॉक से संभाग स्तर तक का सफर

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक्स के लिए एथलीटों का सिलेक्शन तीन लेवल पर हुआ: ब्लॉक-लेवल कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रिक्ट-लेवल कॉम्पिटिशन, और अब डिविजन-लेवल फाइनलिस्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी एथलीटों का पूरा खर्च उठा रहा है।

बस्तर ओलंपिक में शामिल प्रमुख खेल

खेलों में कबड्डी, रस्साकशी, दौड़, बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और दूसरे पारंपरिक/आधुनिक खेल शामिल हैं। जिला प्रशासन सभी खर्च उठाता है। खिलाड़ियों को अपनी एथलेटिक प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है।

Published on:

03 Dec 2025 11:09 am

