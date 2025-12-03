बस्तर ओलंपिक 11-13 दिसंबर तक, 7 जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, सरेंडर नक्सली भी दिखाएंगे दम

इस साल का बस्तर ओलंपिक अनोखा है, जिसमें सरेंडर कर चुके नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। इनकी संख्या 600 से ज़्यादा होने की उम्मीद है। ये एथलीट दौड़, कबड्डी और दूसरे खेलों में हिस्सा लेंगे। उनकी टीम का नाम "नुआ बात" रखा गया है। बस्तर के IG सुंदरराज पी. के मुताबिक, इन एथलीटों के हिस्सा लेने से उनका हौसला बढ़ेगा और उन्हें समाज से जुड़ने का एक नया मौका मिलेगा।