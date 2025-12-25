यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में दिखी रौनक, सभी ने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस की दी शुभकामनाएं

यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में दिखी रौनक (photo source- Patrika)
Merry Christmas: मसीही धर्मावलंबियों ने यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस पर्व को श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चन्दैया मेमोरियल मैथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च, कैथोलिक चर्च लालबाग सहित अन्य चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
चर्चों को आकर्षक लाइटों, मोमबत्तियों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया। आधी रात को विशेष प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाया गया, जिसमें प्रेम, शांति और सेवा का महत्व बताया गया। पादरियों ने अपने उपदेश में मानवता, आपसी भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया। कार्यक्रमों में कैरोल गीत, बाइबिल पाठ और सामूहिक प्रार्थनाएं हुईं।
Merry Christmas: बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चर्च पहुंचकर मोमबत्तियां जलाईं और एक-दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। बच्चों में भी खास उत्साह देखा गया, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। क्रिसमस के मौके पर शहर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहा। लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं और समाज में प्रेम व सद्भाव का संदेश फैलाने का संकल्प लिया।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग