यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में दिखी रौनक, सभी ने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस की दी शुभकामनाएं

Merry Christmas: बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चर्च पहुंचकर मोमबत्तियां जलाईं और एक-दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। बच्चों में भी खास उत्साह देखा गया, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। क्रिसमस के मौके पर शहर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहा। लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं और समाज में प्रेम व सद्भाव का संदेश फैलाने का संकल्प लिया।