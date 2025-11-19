Bastar Tourism: बस्तर पर्यटन में दिखने लगी रौनक! क्रिसमस-न्यू ईयर के लिए होटल-रिसॉर्ट में बुकिंग तेज

क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बस्तर में पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ती है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। होटलों, रिसार्ट और होम स्टे पर ठहरने के लिए पर्यटकों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्थानीय होटल संचालक संजीव गुरूवारा ने बताया कि शहर के प्रमुख होटल और रिसॉर्ट में एडवांस बुकिंग के लिए पूछ-परख तेज हो गई है। कई होटल संचालकों ने बताया कि नए साल पर बस्तर में रिकॉर्ड पर्यटक आएंगे।