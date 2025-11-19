Patrika LogoSwitch to English

Bastar Tourism: बस्तर पर्यटन में दिखने लगी रौनक! क्रिसमस-न्यू ईयर के लिए होटल-रिसॉर्ट में बुकिंग तेज

Bastar Tourism: तीरथगढ़ में मोटल की शुरुआत के बाद बस्तर पर्यटन में रौनक बढ़ी। क्रिसमस और नए साल के लिए होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे में बुकिंग तेज।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 19, 2025

नए साल पर पर्यटन में उड़ान भरने को तैयार बस्तर (photo source- Patrika)

नए साल पर पर्यटन में उड़ान भरने को तैयार बस्तर (photo source- Patrika)

Bastar Tourism: नए साल के स्वागत से पहले ही बस्तर पर्यटन में रौनक दिखाई देने लगी है। दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और जलप्रपातों के लिए विख्यात बस्तर इन दिनों नए साल की सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो रहा है। तीरथगढ़ जलप्रपात में एक बार फिर मोटल की शुरुआत हो चुकी है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को भोजन और ठहरने की सुविधा मिलेगी।

पर्यटकों को कांगेर घाटी में सुविधाएं देने की दिशा में यह बड़ा कदम है। प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और सांस्कृतिक विरासत को समेटे बस्तर में नए साल के आगमन के साथ ही पर्यटन की इस नई उड़ान से क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

Bastar Tourism: क्रिसमस और नए वर्ष के लिए बुकिंग शुरू

क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बस्तर में पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ती है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। होटलों, रिसार्ट और होम स्टे पर ठहरने के लिए पर्यटकों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्थानीय होटल संचालक संजीव गुरूवारा ने बताया कि शहर के प्रमुख होटल और रिसॉर्ट में एडवांस बुकिंग के लिए पूछ-परख तेज हो गई है। कई होटल संचालकों ने बताया कि नए साल पर बस्तर में रिकॉर्ड पर्यटक आएंगे।

तीरथगढ़ में मोटल का शुभारंभ

Bastar Tourism: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के तीरथगढ़ में वर्षों से बंद मोटल फिर से खुल गया है। यहां पर पर्यटकों को साफ-सुथरे कमरे, पार्किंग, भोजन व्यवस्था और आसपास घूमने के लिए टूर गाइड जैसी सुविधाएं मिलेगी। तीरथगढ़ जलप्रपात हर मौसम में पर्यटकों का केंद्र रहा है, और अब ठहरने की सुविधा उपलब्ध होने से यहां ठहराव अवधि बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

ग्रामीण कारोबारियों के मुताबिक इस बार सीजन उम्मीद से कहीं बेहतर रहने वाला है। यही वजह है कि यहां के व्यवसायी अभी से तैयारी में जुट गए हैं। बस्तर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से स्थानीय हस्तशिल्प, बस्तर आर्ट, स्थानीय बाजार और खाने-पीने के प्रतिष्ठानों में भी रौनक आएगी ।

Updated on:

19 Nov 2025 07:59 pm

Published on:

19 Nov 2025 07:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar Tourism: बस्तर पर्यटन में दिखने लगी रौनक! क्रिसमस-न्यू ईयर के लिए होटल-रिसॉर्ट में बुकिंग तेज

