26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जगदलपुर

CG Ration Card: KYC के बाद भी राशनबंदी, बस्तर में हजारों APL कार्डधारकों को नहीं मिला दिसंबर का राशन

CG Ration Card: बस्तर जिले में KYC कराने के बाद भी हजारों APL राशन कार्डधारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। दिसंबर माह में कई वार्डों से शिकायतें सामने आई हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Dec 26, 2025

केवायसी के बाद भी राशनबंदी (photo source- Patrika)

केवायसी के बाद भी राशनबंदी (photo source- Patrika)

CG Ration Card: बस्तर जिले के हजारों एपीएल राशन कार्डधारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। हर वार्ड में ऐसी बड़ी संख्या सामने आ रही है जिन्हें दिसंबर माह में राशन नहीं मिल पाया है। कार्डधारी जब राशन दुकान पहुंच रहे हैं तो उन्हें राशन नहीं मिलने की जानकारी मिल रही है। दुकानदार उन्हें बता रहे हैं कि कार्ड में आपूर्ति बंद कर दी गई है।

CG Ration Card: सर्वर में दिक्कत की वजह से आपूर्ति बंद

हैरान-परेशान लोग जब खाद्य विभाग पहुंच रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि केवायसी नहीं करवाने की वजह से कार्ड बंद किया गया है। जब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने समय पर केवायसी करवाई थी तो उन्हें कहा जा रहा है कि हैदराबाद स्थित सर्वर में दिक्कत की वजह से आपूर्ति बंद हुई है। समय के साथ दिक्कत दूर हो जाएगी। हितग्राही अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर दिक्कत कब और कौन दूर करेगा। स्थानीय विभाग कार्डधारकों की राशन आपूर्ति बहाल करवाने को लेकर कोई पहल करता नहीं दिख रहा है।

अगस्त में 3000 नाम काटे गए थे

इसी साल अगस्त के महीने में बस्तर जिले में बीपीएल कार्डधारकों की जांच की गई थी। इस दौरान 10 हजार संदिग्ध कार्डधारक मिले तो पहले चरण में 3 हजार कार्डधारकों के नाम पात्रता सूची से काट दिए गए थे। अब साल के अंत में एपीएल कार्डधारकों के नाम बिना कारण बताए काटे जाने से हितग्राहियों में चिंता बढ़ गई है। उचित जवाब नहीं मिलने से हितग्राही ज्यादा परेशान हैं और विभाग के चक्कर काट रहे हैं।

कार्ड पर 10 रुपए की दर से मिलता है चावल

मध्यमवर्गीय परिवारों को एपीएल कार्ड से 10 रुपए की दर से प्रति सदस्य 10 किलो चावल दिया जाता है। अब जबकि कार्ड से राशन की आपूर्ति बंद हो गई है तो परिवारों को बाजार से महंगे दर पर चावल खरीदना पड़ रहा है। जिले में सभी के एपीएल कार्ड बंद नहीं किए गए हैं। इस वजह से जिनके कार्ड बंद हुए हैं उनकी क्षमता और बढ़ गई है कि आखिर उन पर ही कार्रवाई क्यों की गई।

निगम क्षेत्र में कार्ड बंद होने के मामले ज्यादा

CG Ration Card: नगर निगम में राशन कार्ड शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि उनके पास हर दिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि उनका कॉर्ड अनवैलिड कर दिया गया है। निगम से लोगों को कलेक्ट्रैट स्थित खाद्य विभाग भेजा जा रहा है। विभाग वही रटा हुआ जवाब दे रहा है कि केवायसी नहीं करवाई होगी। जबकि हितग्राही कह रहे हैं कि उन्होंने केवायसी करवा ली है।

26 Dec 2025 09:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Ration Card: KYC के बाद भी राशनबंदी, बस्तर में हजारों APL कार्डधारकों को नहीं मिला दिसंबर का राशन

जगदलपुर

