CG Ration Card: KYC के बाद भी राशनबंदी, बस्तर में हजारों APL कार्डधारकों को नहीं मिला दिसंबर का राशन

हैरान-परेशान लोग जब खाद्य विभाग पहुंच रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि केवायसी नहीं करवाने की वजह से कार्ड बंद किया गया है। जब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने समय पर केवायसी करवाई थी तो उन्हें कहा जा रहा है कि हैदराबाद स्थित सर्वर में दिक्कत की वजह से आपूर्ति बंद हुई है। समय के साथ दिक्कत दूर हो जाएगी। हितग्राही अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर दिक्कत कब और कौन दूर करेगा। स्थानीय विभाग कार्डधारकों की राशन आपूर्ति बहाल करवाने को लेकर कोई पहल करता नहीं दिख रहा है।