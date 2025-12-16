CG Ration Card: एपीएल–बीपीएल राशन कार्ड विवाद पर सदन में हंगामा, BJP विधायकों ने की जांच समिति गठन की मांग

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के रायपुर विधानसभा में एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल राशन कार्ड में बदलने का मामला जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार और खाद्य मंत्री पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या एपीएल राशन कार्ड हटाकर बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं और इस मामले में सरकार की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।