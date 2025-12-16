16 दिसंबर 2025,

रायपुर

CG Ration Card: एपीएल–बीपीएल राशन कार्ड विवाद पर सदन में हंगामा, BJP विधायकों ने की जांच समिति गठन की मांग

CG Ration Card: भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार और खाद्य मंत्री पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 16, 2025

सदन में एपीएल–बीपीएल राशन कार्ड विवाद पर मचा हंगामा, भाजपा विधायकों ने उठाए सवाल, जानें...(photo-patrika)

सदन में एपीएल–बीपीएल राशन कार्ड विवाद पर मचा हंगामा, भाजपा विधायकों ने उठाए सवाल, जानें...(photo-patrika)

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के रायपुर विधानसभा में एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल राशन कार्ड में बदलने का मामला जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार और खाद्य मंत्री पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या एपीएल राशन कार्ड हटाकर बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं और इस मामले में सरकार की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

CG Ration Card: भाजपा विधायकों ने उठाए सवाल

जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड में परिवर्तन से इनकार किया। उन्होंने बताया कि 19 राशन कार्डों में गड़बड़ी सामने आई थी, जिनमें से 4 मामलों में जोन क्रमांक-4 के जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है।

इस पर सुशांत शुक्ला ने कहा कि मंत्री द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह गंभीर विषय है और इस पर सदन में कम से कम आधे घंटे की विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

सदन में एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड परिवर्तन का मुद्दा गरमाया

विधायक धर्मजीत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा समिति या हाई पावर कमेटी से जांच कराने की मांग की। वहीं वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार पहले सभी आरोपों से इनकार करती है और बाद में जांच की बात कहती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दिलवाई जा रही है और विधानसभा में गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली और विपक्ष ने जांच की मांग पर जोर दिया।

Published on:

16 Dec 2025 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Ration Card: एपीएल–बीपीएल राशन कार्ड विवाद पर सदन में हंगामा, BJP विधायकों ने की जांच समिति गठन की मांग

रायपुर

छत्तीसगढ़

