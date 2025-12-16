भाजपा OBC मोर्चा के नए पदाधिकारियों की घोषणा, किसे मिला बड़ा मौका, देखें नाम

इसके अलावा संगठन में उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, मंत्री, सोशल मीडिया प्रभारी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी सहित कई अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। खास बात यह है कि नई सूची में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे संगठन में उनकी भागीदारी और भूमिका को और मजबूत किया गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन नियुक्तियों से संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ होगा और आगामी चुनावों व राजनीतिक गतिविधियों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की सक्रियता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।