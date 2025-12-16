IPL Auction 2026: क्या इस बार बिकेंगे छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल? 40 लाख से होगी बोली की शुरुआत

आईपीएल ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए बीसीसीआई की ओर जारी शार्टलिस्ट खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है। शार्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल का भी नाम शामिल है। शुभम को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में शार्टलिस्ट किया गया है। स्पिन गेंदबाज के रूप में प्रदेश के खिलाड़ी की बेस प्राइज 40 लाख रुपए है। शुभम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं, साथ ही 165 रन भी बनाए हैं। वे आलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, उन्हेे स्पिन गेंदबाज के रूप में शार्टलिस्ट किया गया है। ऐसे में फ्रेंचाइजी उन पर दांव लगा सकती हैं।
आईपीएल 2026 में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के ऑलराउंड खिलाड़ी शशांक सिंह और अजय मंडल खेलते हुए दिखेंगे। शशांक सिंह को 5.50 करोड़ रुपए में ही फ्रेचाइजी टीम पंजाब किंग्स रिटेन किया है। वहीं, अजय मंडल को उनकी बेस प्राइज 30 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है। अजय मंडल ने सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में 7 मैचों में 8 विकेट झटके हैं और 193 रन भी बनाए हैं।
पिछली बार 2024 में दिसंबर में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए थे। इनमें 22 वर्षीय आयुष पांडेय, रणजी टीम के कप्तान अमनदीप खरे, अजय मंडल, शुभम अग्रवाल, आशीष डहरिया, प्रशांत साई पैंकरा और प्रतीक यादव के नाम आईपीएल नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। हालांकि, किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं मिल सका। वहीं, इस बार खिलाड़ियों की संख्या कम है। दूसरी बार आईपीएल नीलामी में पहुंचे शुभम अग्रवाल को मौका मिलेगा या नहीं, यह देखना होगा।
