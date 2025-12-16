IPL Auction 2026: क्या इस बार बिकेंगे छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल? 40 लाख से होगी बोली की शुरुआत

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए बीसीसीआई की ओर जारी शार्टलिस्ट खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है। शार्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल का भी नाम शामिल है। शुभम को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में शार्टलिस्ट किया गया है। स्पिन गेंदबाज के रूप में प्रदेश के खिलाड़ी की बेस प्राइज 40 लाख रुपए है। शुभम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं, साथ ही 165 रन भी बनाए हैं। वे आलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, उन्हेे स्पिन गेंदबाज के रूप में शार्टलिस्ट किया गया है। ऐसे में फ्रेंचाइजी उन पर दांव लगा सकती हैं।