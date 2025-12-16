16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IPL Auction 2026: क्या इस बार बिकेंगे छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल? 40 लाख से होगी बोली की शुरुआत

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की निलामी शुरू हो गई है। निलामी में छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में शार्टलिस्ट किया गया है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Dinesh Kumar

Dec 16, 2025

How IPL start in India

आईपीएल ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए बीसीसीआई की ओर जारी शार्टलिस्ट खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है। शार्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल का भी नाम शामिल है। शुभम को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में शार्टलिस्ट किया गया है। स्पिन गेंदबाज के रूप में प्रदेश के खिलाड़ी की बेस प्राइज 40 लाख रुपए है। शुभम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं, साथ ही 165 रन भी बनाए हैं। वे आलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, उन्हेे स्पिन गेंदबाज के रूप में शार्टलिस्ट किया गया है। ऐसे में फ्रेंचाइजी उन पर दांव लगा सकती हैं।

IPL Auction 2026: शशांक और अजय मंडल किए गए रिटेन

आईपीएल 2026 में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के ऑलराउंड खिलाड़ी शशांक सिंह और अजय मंडल खेलते हुए दिखेंगे। शशांक सिंह को 5.50 करोड़ रुपए में ही फ्रेचाइजी टीम पंजाब किंग्स रिटेन किया है। वहीं, अजय मंडल को उनकी बेस प्राइज 30 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है। अजय मंडल ने सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में 7 मैचों में 8 विकेट झटके हैं और 193 रन भी बनाए हैं।

पिछली बार 7 खिलाड़ी हुए थे शॉर्टलिस्ट

पिछली बार 2024 में दिसंबर में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए थे। इनमें 22 वर्षीय आयुष पांडेय, रणजी टीम के कप्तान अमनदीप खरे, अजय मंडल, शुभम अग्रवाल, आशीष डहरिया, प्रशांत साई पैंकरा और प्रतीक यादव के नाम आईपीएल नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। हालांकि, किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं मिल सका। वहीं, इस बार खिलाड़ियों की संख्या कम है। दूसरी बार आईपीएल नीलामी में पहुंचे शुभम अग्रवाल को मौका मिलेगा या नहीं, यह देखना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 07:53 pm

Published on:

16 Dec 2025 07:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IPL Auction 2026: क्या इस बार बिकेंगे छत्तीसगढ़ के शुभम अग्रवाल? 40 लाख से होगी बोली की शुरुआत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

भाजपा OBC मोर्चा के नए पदाधिकारियों की घोषणा, किसे मिला बड़ा मौका, देखें नाम

BJP chhattisgarh
रायपुर

स्वच्छता दीदियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जारी की 93 करोड़ 60 लाख रुपए का मानदेय

CG News, swachhata didi
रायपुर

73% पेंशनधारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा…

CG Pensioners: DLC अभियान में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, 73% पेंशनधारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा…(photo-patrika)
रायपुर

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों का तबादला… बेमेतरा, दंतेवाड़ा समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले, देखें सूची

IAS TRANSFER
रायपुर

न्म–मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन

Birth-Death Certificate: जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों पर लागू नया नियम(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.