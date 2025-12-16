IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों का तबादला… बेमेतरा, दंतेवाड़ा समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले, देखें सूची

IAS Transfer List: छत्तीसढ़ सरकार ने 11 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में कई जिलों के कलेक्टर शामिल है। वहीं कुछ आईएएस अफसरों के प्रभार बदले है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दंतेवाड़ा के कलेक्टर कुणाल दुदावत को कोरबा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं कोरबा के कलेक्टर अजीव बसंत को सरगुजा का कलेक्टर बनाया गया है। नारायपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई को बेमेतरा जिले का कलेक्टर और बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा को एनएचएम का एमडी अपाइंट किया गया है।