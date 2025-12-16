16 दिसंबर 2025,

रायपुर

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों का तबादला… बेमेतरा, दंतेवाड़ा समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले, देखें सूची

IAS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साथ 11 आईएएस अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने फेरबदल की सूची जारी की है..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 16, 2025

IAS TRANSFER

IAS TRANSFER

IAS Transfer List: छत्तीसढ़ सरकार ने 11 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में कई जिलों के कलेक्टर शामिल है। वहीं कुछ आईएएस अफसरों के प्रभार बदले है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दंतेवाड़ा के कलेक्टर कुणाल दुदावत को कोरबा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं कोरबा के कलेक्टर अजीव बसंत को सरगुजा का कलेक्टर बनाया गया है। नारायपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई को बेमेतरा जिले का कलेक्टर और बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा को एनएचएम का एमडी अपाइंट किया गया है।

IAS Transfer List: इन अफसरों का हुआ तबादला, देखें नाम

  1. भोसकर विलास संदिपान, नया पद: अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  2. रणबीर शर्मा, नया पद: प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  3. अजीत वसंत, नया पद: कलेक्टर, जिला-सरगुजा (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  4. कुणाल दुदावत, नया पद: कलेक्टर, जिला-कोरबा (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  5. देवेश कुमार ध्रुव, नया पद: कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  6. सु. प्रतिष्ठा ममगाई, नया पद: कलेक्टर, जिला-बेमेतरा (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  7. सु. नम्रता जैन, नया पद: कलेक्टर, जिला-नारायणपुर (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  8. अमित कुमार, नया पद: कलेक्टर, जिला-सुकमा (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  9. प्रकाश कुमार सर्वे, नया पद: आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  10. गजेन्द्र सिंह ठाकुर, नया पद: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)
  11. सु. रोमा श्रीवास्तव, नया पद: उप सचिव, मंत्रालय (अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक)

Updated on:

16 Dec 2025 06:06 pm

Published on:

16 Dec 2025 05:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों का तबादला… बेमेतरा, दंतेवाड़ा समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले, देखें सूची

