CG IAS Transfer: PM मोदी और शाह के दौरे से पहले 13 IAS का ट्रांसफर, कई को अतिरिक्त प्रभार, देखें List

CG Transfer ( File Photo )
13 IAS Transferred in Chhattisgarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। पीएम और गृहमंत्री के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ शासन ने गुरुवार को 13 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ये तबादले राज्य की विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस फेरबदल से शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा।
जिन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई उसमें सचिव, आयुक्त, संचालक और प्रबंध संचालक लेवल के पद शामलि हैं। IAS शिखा राजपूत तिवारी को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा से ट्रांसफर करते हुए सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। डॉ प्रियंका शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग से ट्रांसफर करते हुए आयुक्त, समग्र शिक्षा बनाया गया है। उन्हें पाठ्यपुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इसके अलावा किरण कौशल मंत्रालय में सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। पदुम सिंह एल्मा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पदस्थ किया गया है। संजीव कुमार झा को संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जितेन्द्र कुमार शुक्ला को मार्कफेड का एमडी नियुक्त (13 IAS Transferred in Chhattisgarh) किया गया है। रितेश अग्रवाल को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इफ्फत आरा, संतन देवी जांगड़े, सुखनाथ अहिरवार, डॉ रेणुका श्रीवास्तव, रीता यादव और लोकेश कुमार के विभाग में भी बदलाव किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग