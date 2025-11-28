CG IAS Transfer: PM मोदी और शाह के दौरे से पहले 13 IAS का ट्रांसफर, कई को अतिरिक्त प्रभार, देखें List

इसके अलावा किरण कौशल मंत्रालय में सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। पदुम सिंह एल्मा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पदस्थ किया गया है। संजीव कुमार झा को संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जितेन्द्र कुमार शुक्ला को मार्कफेड का एमडी नियुक्त (13 IAS Transferred in Chhattisgarh) किया गया है। रितेश अग्रवाल को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इफ्फत आरा, संतन देवी जांगड़े, सुखनाथ अहिरवार, डॉ रेणुका श्रीवास्तव, रीता यादव और लोकेश कुमार के विभाग में भी बदलाव किया गया है।