8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Amit Baghel: अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, कई राज्यों में एफआरआई दर्ज

Amit Baghel: अमित बघेल पर उनके विवादित बयानों को लेकर 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है और साफ कह चुका है कि उन्हें हर राज्य की अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 08, 2025

Amit Baghel: अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, कई राज्यों में एफआरआई दर्ज

जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल (Photo Patrika)

Amit Baghel: जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने 6 दिसंबर को देवेंद्रनगर थाने में सरेंडर करने जा रहे थे। तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस बीच खबर आ रही है कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अमित बघेल पर उनके विवादित बयानों को लेकर 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है और साफ कह चुका है कि उन्हें हर राज्य की अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा

आज रिमांड खत्म होने पर अमित बघेल को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। इसका विरोध करते हुए समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ रायपुर समेत कई जिलों और दूसरे राज्यों में एफआरआई दर्ज कराई थी।

यह है पूरा मामला

26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान बघेल समर्थक और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई।

हंगामे के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति दोबारा स्थापित की गई। पुलिस ने अगले दिन सुबह राम मंदिर के पास से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और उसने नशे में मूर्ति तोड़ी थी।

प्रदर्शन के दौरान अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देशभर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज भड़क उठा था। रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई जिलों और राज्यों में समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए FIR दर्ज कराई थी। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 07:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Amit Baghel: अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, कई राज्यों में एफआरआई दर्ज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: रायपुर सहित इन शहरों को जल्द ही मिलेगा 100% ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट, सांसद बृजमोहन ने रखा ऐतिहासिक प्रस्ताव

CG News: रायपुर सहित इन शहरों को जल्द ही मिलेगा 100% ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट, सांसद बृजमोहन ने रखा ऐतिहासिक प्रस्ताव
रायपुर

CG News: नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, 4,000 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

CG News: नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, 4,000 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
रायपुर

CG Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल, राज्य प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों का तबादला, आदेश जारी

CG Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल, राज्य प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों का तबादला, आदेश जारी
रायपुर

CG Murder News: आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप, जानें क्या थी वजह?

आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप, जानें क्या थी वजह(photo-patrika)
रायपुर

जमीन दरों में सरकार का बड़ा फैसला, छूट के नए प्रावधान तत्काल लागू, वापस लिए कई आदेश

CM Vishnudeo Sai
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.