Amit Baghel: अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, कई राज्यों में एफआरआई दर्ज

Amit Baghel: जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने 6 दिसंबर को देवेंद्रनगर थाने में सरेंडर करने जा रहे थे। तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस बीच खबर आ रही है कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अमित बघेल पर उनके विवादित बयानों को लेकर 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है और साफ कह चुका है कि उन्हें हर राज्य की अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।