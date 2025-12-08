8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

जमीन दरों में सरकार का बड़ा फैसला, छूट के नए प्रावधान तत्काल लागू, वापस लिए कई आदेश

CG Land Guideline: जमीन गाइडलाइन दरों में हुई बढ़ोतरी पर आखिरकार साय सरकार ने आपने कई आदेश वापस लिए हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में छूट के नए प्रावधान के साथ कई बड़े फैसले लिए हैं..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 08, 2025

CM Vishnudeo Sai

Chhattisgarh CM Vishnudeo sai ( Photo - DPR Chhattisgarh )

CG Land Guideline: प्रदेश में जमीन गाइडलाइन दरों में हुई बढ़ोतरी पर साय सरकार ने यू टर्न लिया है। गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर व्यापक परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

CG Land Guideline: बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। अब पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा

बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान एवं कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब मूल्यांकन बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। यह प्रावधान मध्यप्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।

छूट के नए प्रावधान भी लागू

केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान भी लागू किए हैं। अब बेसमेंट और प्रथम तल पर 10 प्रतिशत तथा द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस निर्णय से मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर फ्लैट और व्यावसायिक स्थान मिलने में मदद मिलेगी।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए 25 प्रतिशत कमी के साथ भूखंड की दरों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर की दूरी का आकलन मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित हिस्से से किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति के आधार पर अधिक न्यायसंगत मूल्यांकन संभव होगा।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को यह भी निर्देशित किया है कि हाल ही में दरों में वृद्धि के बाद प्राप्त आपत्तियों, ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों का विश्लेषण कर बोर्ड आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम निर्णय लेगा।

इन सभी निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू घोषित किया गया है, जिससे राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, पारदर्शिता और किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 02:41 pm

Published on:

08 Dec 2025 02:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जमीन दरों में सरकार का बड़ा फैसला, छूट के नए प्रावधान तत्काल लागू, वापस लिए कई आदेश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Breaking: मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही, बिरयानी में निकला कॉकरोच, जमकर हुई बहस

Raipur Breaking: मद्रासी हाईवे रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही, बिरयानी में निकला कॉकरोच, जमकर हुई बहस
रायपुर

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा
रायपुर

Indigo Flight Cancellation: इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण से यात्री परेशान, गोवा से रायपुर पहुंचने में 20 घंटे लग गए

Indigo Airlines: इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण से यात्री परेशान, गोवा से रायपुर पहुंचने में 20 घंटे लग गए(photo-patrika)
रायपुर

CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर सख्त कार्रवाई, 1.51 लाख क्विंटल जब्त…

CG Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर सख्त कार्रवाई, 1.51 लाख क्विंटल जब्त...(photo-patrika)
रायपुर

CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप

CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.