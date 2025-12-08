जमीन दरों में सरकार का बड़ा फैसला, छूट के नए प्रावधान तत्काल लागू, वापस लिए कई आदेश

CG Land Guideline: प्रदेश में जमीन गाइडलाइन दरों में हुई बढ़ोतरी पर साय सरकार ने यू टर्न लिया है। गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर व्यापक परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।