CG Land Rate: जमीन की कीमत में बढ़ोतरी… कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, फूंका पूतला, कहा- आएगी आर्थिक मंदी

जमीन की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ( Photo - Patrika )
CG Land Rate: जमीन की दर में बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस ने कई शहरों विरोध प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया। ( CG News ) जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इधर दुर्ग में अब जमीन कारोबारी और क्रेडाई इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल करने की तैयारी में है।
जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने प्रेसवार्ता क जमीन की सरकारी कीमत बढ़ने को लेकर विरोध जताया। कहा कि इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी, आएगी आर्थिक मंदी। बताया कि गाइडलाइन की दरों में 20 से 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा ने आम आदमी के घर का सपना तोड़ा है। गाइडलाइन वापस नहीं लेने तक कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी।
राजनांदगांव के महाकाल चौक पर एकजुट हुए शहर -ग्रामीण कांग्रेस ने खुलकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमीन दर में बढ़ोतरी का विरोध जताया और पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश। जिसके चलते कुछ देर तक माहौल गरमा गया।
कीमत बढ़ने के बाद अब रजिस्ट्री दर में भी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर रायपुर जिले के निमोरा, बेंद्री में जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरें सात गुणा से ज्यादा महंगी हो चुकी है। यहां 600 रुपए सरकारी गाइडलाइन की कीमत 4200 रुपए प्रति वर्गफीट हो चुकी है। ऐसे में 600 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से 30 लाख रुपए में 5000 वर्गफीट जमीन लेने पर जहां पहले 10.50 प्रतिशत के हिसाब से 3 लाख 15 हजार की रजिस्ट्री फीस लगती थी। वहीं, अब इतने ही जमीन पर सात गुणा महंगी सरकारी गाइडलाइन दर की वजह से 22 लाख रजिस्ट्री फीस लगेगी।
