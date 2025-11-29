CG Land Rate: जमीन की कीमत में बढ़ोतरी… कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, फूंका पूतला, कहा- आएगी आर्थिक मंदी

कीमत बढ़ने के बाद अब रजिस्ट्री दर में भी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर रायपुर जिले के निमोरा, बेंद्री में जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरें सात गुणा से ज्यादा महंगी हो चुकी है। यहां 600 रुपए सरकारी गाइडलाइन की कीमत 4200 रुपए प्रति वर्गफीट हो चुकी है। ऐसे में 600 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से 30 लाख रुपए में 5000 वर्गफीट जमीन लेने पर जहां पहले 10.50 प्रतिशत के हिसाब से 3 लाख 15 हजार की रजिस्ट्री फीस लगती थी। वहीं, अब इतने ही जमीन पर सात गुणा महंगी सरकारी गाइडलाइन दर की वजह से 22 लाख रजिस्ट्री फीस लगेगी।