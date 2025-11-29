Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Land Rate: जमीन की कीमत में बढ़ोतरी… कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, फूंका पूतला, कहा- आएगी आर्थिक मंदी

CG Land Rate: जमीन की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने आज कई शहरों में प्रदर्शन किया। इधर दुर्ग में जमीन कारोबारी और क्रेडाई इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है..

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Nov 29, 2025

congress protest news

जमीन की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ( Photo - Patrika )

CG Land Rate: जमीन की दर में बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस ने कई शहरों विरोध प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया। ( CG News ) जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इधर दुर्ग में अब जमीन कारोबारी और क्रेडाई इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल करने की तैयारी में है।

CG Land Rate: कांग्रेस बोली- आएगी आर्थिक मंदी

जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने प्रेसवार्ता क जमीन की सरकारी कीमत बढ़ने को लेकर विरोध जताया। कहा कि इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी, आएगी आर्थिक मंदी। बताया कि गाइडलाइन की दरों में 20 से 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा ने आम आदमी के घर का सपना तोड़ा है। गाइडलाइन वापस नहीं लेने तक कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी।

पुतला दहन किया

राजनांदगांव के महाकाल चौक पर एकजुट हुए शहर -ग्रामीण कांग्रेस ने खुलकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमीन दर में बढ़ोतरी का विरोध जताया और पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश। जिसके चलते कुछ देर तक माहौल गरमा गया।

पहले 600 रुपए वर्गफीट की दर से रजिस्ट्री अब 4200 रुपए

कीमत बढ़ने के बाद अब रजिस्ट्री दर में भी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर रायपुर जिले के निमोरा, बेंद्री में जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरें सात गुणा से ज्यादा महंगी हो चुकी है। यहां 600 रुपए सरकारी गाइडलाइन की कीमत 4200 रुपए प्रति वर्गफीट हो चुकी है। ऐसे में 600 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से 30 लाख रुपए में 5000 वर्गफीट जमीन लेने पर जहां पहले 10.50 प्रतिशत के हिसाब से 3 लाख 15 हजार की रजिस्ट्री फीस लगती थी। वहीं, अब इतने ही जमीन पर सात गुणा महंगी सरकारी गाइडलाइन दर की वजह से 22 लाख रजिस्ट्री फीस लगेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 05:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Land Rate: जमीन की कीमत में बढ़ोतरी… कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, फूंका पूतला, कहा- आएगी आर्थिक मंदी

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जांजगीर में हादसा… कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, दो की हालत नाजुक

Accident in Janjgir champa
जांजगीर चंपा

Road Accident: तेज रफ्तार की कहर! बस-कार की भिड़ंत में 25 अधिक यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर

बस–कार की भिड़ंत में 25 से अधिक यात्री घायल (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Road Accident: तेज रफ़्तार का कहर! बीच सड़क सवारियों से भरी बस पलटी, दर्जनों यात्री घायल, Video

बीच सड़क में पलटी बस (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: एक साथ जली 5 चिताएं, दोस्त की शादी में गया था सेना का जवान, घर वापस लौटा उसका शव

CG News: एक साथ जली 5 चिताएं, दोस्त की शादी में गया था सेना का जवान, घर वापस लौटा उसका शव
जांजगीर चंपा

CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल

CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.