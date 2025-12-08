8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

रायपुर

CG Murder News: आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप, जानें क्या थी वजह?

CG Murder News: पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने पति अरुण पटवा पर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए और उपचार के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 08, 2025

आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप, जानें क्या थी वजह(photo-patrika)

आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप, जानें क्या थी वजह(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घरेलू हिंसा की घटना सामने आई है। यहां पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने पति अरुण पटवा पर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए और उपचार के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, मृतक अरुण और उनकी पत्नी के बीच पहले भी विवाद की घटनाएं हो चुकी थीं। मंगलवार को अचानक हुए झगड़े के दौरान यह घटना हुई। घायल अवस्था में अरुण को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जली हुई हालत के कारण उनकी मौत हो गई।

CG Murder News: पत्नी पर पति को जलाकर मारने का आरोप

पुलिस ने पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से बयान ले रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल कर रही है। मृतक के परिजन ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई अदालत और जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। यह घटना घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद की गंभीर परिणति को दर्शाती है और समाज में सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

08 Dec 2025 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Murder News: आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप, जानें क्या थी वजह?

Patrika Site Logo

