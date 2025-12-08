CG Murder News: आग से झुलसे पति की दर्दनाक मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप, जानें क्या थी वजह?

पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई अदालत और जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। यह घटना घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद की गंभीर परिणति को दर्शाती है और समाज में सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।